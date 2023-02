Ruba un'auto ma non si accorge del Gps: proprietario lo 'pedina', carabinieri lo arrestano

Un 50enne di Cerignola è stato arrestato in flagranza di reato per il furto di un'auto avvenuto a Trani. Il ladro non ha fatto i conti con il Gps, che ha registrato tutti gli spostamenti del veicolo. La vittima ha dato indicazioni in tempo reale ai carabinieri sul percorso effettuato dal malvivente.

L'uomo è stato bloccato dai militari proprio mentre parcheggiava l'autovettura. Sottoposto inizialmente alla misura degli arresti domiciliari, l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di presentazione alla Pg e l'obbligo di dimora. Dalle 20 di sera alle otto del mattino, non può allontanarsi dalla sua abitazione.

Nel primo mese dell'anno, un'attenzione particolare è stata rivolta al fenomeno del riciclaggio e ricettazione dei veicoli di provenienza furtiva. Infatti, nei primi venti giorni sono state recuperate una settantina di autovetture, di cui molte già cannibalizzate