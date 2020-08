Si infila nella Bmw di un turista, ma non fa i conti con un passante (che vede tutto e chiama i carabinieri): arrestato

Nei giorni scorsi grazie al senso civico di un anonimo cittadino, i carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno scongiurato il furto di un'auto a un turista proveniente da un'altra regione.

A Margherita di Savoia, infatti, i militari dell'Arma hanno arrestato un 51enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

L’uomo era stato sorpreso dai carabinieri mentre si stava infilando, da un finestrino posteriore precedentemente infranto con un crick, a bordo di una Bmw X1 parcheggiata nella centralissima via Garibaldi.

Alla vista dei militari il 51enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e, su disposizione della procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove è rimasto anche dopo la convalida dell’arresto, come disposto dal GIP del Tribunale di Foggia.