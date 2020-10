Obbligato a stare a 300 metri dalla ex compagna, se ne infischia ma si becca gli arresti domiciliari

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex compagna e finisce agli arresti domiciliari. Accade a Cerignola, dove un 50enne del posto è stato arrestato ieri, dagli agenti del commissariato cittadino, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

Nel dettaglio, lo scorso 18 settembre, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dall’abitazione della sua ex compagna, dopo ripetute denunce presentate dalla stessa. Ma fin da subito il 50enne si è mostrato incurante del provvedimento e, pertanto, opportunamente segnalato.

L’autorità giudiziaria, sposando appieno quanto accertato dagli uomini del commissariato, ha aggravato la misura a carico dell’uomo emettendo una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Il 50enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione per rimanere sottoposto agli arresti domiciliari.