Viaggiava con 1 kg di cocaina in auto: arrestato

Procede senza sosta l’attività di prevenzione della compagnia Carabinieri di Cerignola finalizzata al contrasto delle illegalità diffuse mediante servizi straordinari di controllo del territorio. Nelle ultime settimane i militari dell'Arma hanno eseguito 17 arresti di cui otto in flagranza di reato. Particolarmente rilevanti sono stati gli sforzi operativi sostenuti nel contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Infatti, la sezione Radiomobile ha tratto in arresto quattro soggetti e recuperato più di 1 kg di cocaina durante un controllo su strada, trovata nella disponibilità di un soggetto fermato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. Per occultare lo stupefacente, il conducente aveva sfruttato le intercapedini presenti tra il vano motore e i filtri dell’aria.