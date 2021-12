Statale 16, insospettabile in viaggio con un borsone carico di droga: fermato e arrestato in direzione Foggia

Stava percorrendo la Statale 16 in direzione Foggia ma la sua condotta di guida ha insospettito i militari del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani. L'incensurato, di Canosa Di Puglia, era a bordo della sua auto quando a un certo punto è stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo. Trovato in possesso di un borsone contenente 10 kg di hashish, suddiviso in ‘panetti’, custodito all’interno dell’abitacolo, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è stato associato presso la casa circondariale di Bari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.