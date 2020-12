In auto con un 'candelotto' di esplosivo nel giubbotto (e altri 8 nascosti in casa): arrestato incensurato

Fermato ad posto di blocco con un 'candelotto' di esplosivo in tasca; i carabinieri estendono la perquisizione dal veicolo al domicilio del conducente e sequestrano altri 8 esplosivi artigianali.

E' successo nel corso del fine settimana, a Lesina, dove i militari hanno arrestato un ragazzo residente a Lesina, ma originario del Marocco. Questi, all’atto del controllo è apparso molto preoccupato, motivo per cui i militari hanno deciso di perquisirlo recuperando, in una delle tasche del giubbotto , un candelotto, di fattura artigianale, contenente sostanza esplosiva.

Non ottenendo nessuna giustificazione per il possesso dell’esplosivo, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo e qui hanno trovato altri 8 candelotti. I carabinieri, sentito il magistrato di turno presso la procura di Foggia, hanno arrestato l’uomo, incensurato, e lo hanno condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.