Finti incidenti stradali, risarcimenti veri: arrestati due avvocati a Foggia

Finti incidenti stradali per risarcimenti veri. Accade a Foggia, dove la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di quattro soggetti - tra cui due fratelli avvocati Michele e Alessandro Mongelli - sottoposti alle indagini preliminari in relazione ai reati di falsità materiale ed ideologica, false attestazioni a pubblico ufficiale, fabbricazione di documenti falsi e false testimonianze; contestualmente, a carico di un quinto soggetto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura dauna e svolta dagli investigatori della squadra mobile di Foggia, è stata avviata a seguito della segnalazione di un pubblico ufficiale e ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e di raccogliere elementi a carico dei quattro indagati.

In particolare, i due avvocati avrebbero assoldato altri tre soggetti convincendoli, dietro retribuzione, a rendere false dichiarazioni al pubblico ufficiale in merito alla loro identità e ad incidenti stradali mai avvenuti, permettendo così agli stessi di ricevere sui propri conti correnti cospicui risarcimenti liquidati da Giudici di Pace per sinistri stradali inesistenti.

I tre testimoni assoldati dai professionisti si presentavano con false identità e documenti fraudolenti, al fine di suffragare quanto da loro affermato.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari a carico dei soggetti coinvolti, estese anche ai supporti informatici in loro possesso, nel corso delle quali sono stati rinvenuti ulteriori indizi di reità. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.