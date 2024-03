Salvemini, l'assessore arrestato e uomo di Romito in Comune: "Faccio saltare teste pesanti se...."

Sono gravissime le accuse rivolte all'avvocato penalista di Manfredonia, nonché ex assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta 'Giù Le Mani' di Manfredonia. Al centro dell'inchiesta i suoi rapporti con esponenti-imprenditori della famiglia Romito, perlopiù con il titolare del ristorante rimosso 'Guarda che Luna', Michele Antonio Romito.

Dalle intercettazioni sono emersi frequenti contatti tra l'assessore ed appartenenti ai Romito, nei confronti del quale il primo mostrava un rapporto molto confidenziale e di estrema disponibilità a risolvere problematiche che riguardassero gli interessi della famiglia soprattutto in virtù del suo ruolo politico.

Salvemini e la titolare dell'attività funebre

Salvemini è accusato insieme a Grazia Romito, titolare di una impresa funebre, di aver indotto in errore la dirigente del settore delle Attività Produttive del Comune sulla veridicità delle circostanze a lei riferite e rappresentate attraverso un atto pubblico costituito dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio dell'attività 'Santa Lucia', ideologicamente falso nella parte in cui attestava che ci fosse un unico amministratore (che era in possesso dei previsti requisiti normativi) ed era il responsabile della conduzione dell'attività funebre.

In realtà si sarebbe trattato di un prestanome, con cui Grazia Romito, amministratore di fatto, aveva chiesto il rilascio dell'autorizzazione inducendo in errore la dirigente, nonché i funzionari addetti al controllo della banca dati nazionale antimafia, rispettivamente sulla effettiva conduzione dell'attività funebre e quindi sull'assenza di motivi ostativi al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività - segnatamente quelli previsti dalla normativa antimafia - atteso che l'impresa era di fatto gestita dalla donna, già raggiunta da procedenti provvedimenti di interdittiva antimafia. Pertanto, all'epoca dei fatti era inabilitata allo svolgimento di attività di impresa funebre.

L'ex assessore, Romito e 'Il Guarda che Luna'

In concorso morale e materiale con Michele Antonio Romito, classe 1963 - si legge nelle carte d'inchiesta - l'ex assessore ai Lavori Pubblici, entrambi con più atti del medesimo disegno criminoso, anche abusando delle qualità e dei poteri inerenti la sua funzione di assessore ai Lavori Pubblici con delega alla Polizia Locale, avrebbero posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere con minacce esplicite ed implicite fondate sulla fama criminale della famiglia Romito, la struttura amministrativa e l'apparato politico del Comune di Manfredonia a non seguire lo smontaggio della struttura abusiva del ristorante 'Guarda che Luna', in tal modo consentendo alla 'Bar Centrale s.a.s.' e all'amministratore di fatto della società, di ottenerne la permanenza.

Avrebbero inoltre tentato di convincere la struttura amministrativa a rilasciare l'autorizzazione al rimontaggio della struttura.

Secondo gli inquirenti, Romito avrebbe concordato con Salvemini le iniziative e le posizioni che avrebbe dovuto assumere la società proprietaria della struttura anche alla luce delle posizioni dell'amministrazione comunale carpite dall'assessore in virtù del suo ruolo istituzionale che avrebbe dovuto riferirgli, nonché le pressioni da esercitare sull'apparato amministrativo e politico del Comune di Manfredonia.

Michele Antonio Romito, in più occasioni, rappresentava a Salvemini i propri propositi minacciosi dell'incolumità individuale anche del sindaco Gianni Rotice, richiamandolo a 'minacciare' lui e i suoi familiari, in particolare il fratello dell'ingegnere, sulle conseguenze negative per la loro incolumità, derivante dal mancato rispetto degli accordi precedentemente assunti in campagna elettorale sulla permanenza della struttura 'Guarda che luna'.

Romito, in più occasioni, avrebbe concordato con Salvemini di avvicinare esponenti della maggioranza per indurli a cambiare il loro orientamento rispetto alla demolizione del ristorante. L'uomo, nel dicembre 2022, avrebbe avvicinato il padre del vicesindaco Giuseppe Basta e responsabile dei rapporti con gli enti locali della sezione di Forza Italia, rappresentandogli che avrebbe "distrutto" l'amministrazione comunale "senza fare sconti a nessuno" se non avessero mutato la propria posizione sullo smontaggio della struttura 'Guarda che Luna', dicendogli: "Avete voluto la morte dei miei figli, ora distruggo tutti".

Sempre Romito, il 17 gennaio 2023, sopraggiunto nel corso delle operazioni di smontaggio del ristorante, avrebbe inveito e minacciato sia la dirigente del VI settore che il tecnico comunale al fine di intimorirli: "Bastarda", "scema, ciuccia, raccomandata" e Bastardo", "vin a qua", "per colpa tua, per colpa tua".

Anche Salvemini avrebbe minacciato il tecnico comunale proferendo al suo indirizzo espressioni gravemente minacciose, quando gli avrebbe detto: "Non ti lamentare che quando ti incontra in mezzo alla strada poi ti deve mettere sotto i piedi perché se ero io ti avrei spaccato la testa. Mo te lo dico bello papale papale".

L'avvocato-assessore avrebbe inveito lo avrebbe avvicinato più volte anche all'interno degli uffici comunali, chiedendogli, con toni accesi, che avrebbe dovuto mutare la posizione assunta rispetto alla struttura 'Guarda che Luna' altrimenti ci sarebbero stati gravi conseguenze per la dirigente e per coloro i quali avessero supportato quella decisione, facendo leva, per gli inquirenti, sulla caratura criminale di Romito.

Atteggiamento implicitamente intimidatorio che avrebbe utilizzato anche nei confronti della dirigente. Il Salvemini avrebbe tentato di avocare "artatamente" al suo settore di competenza l'istruttoria amministrativa sul ristorante. Al vicesindaco Giuseppe Basta avrebbe rappresentato la necessità di riportare al vaglio della Giunta comunale la determinazione relativa alla costituzione in giudizio del Comune nell'ambito del contenzioso amministrativo della 'Bar Centrale' in contrasto alle determinazioni comunali sullo smontaggio della struttura, con la minaccia di conservare un dossier in grado di far "saltare teste pesanti" che avrebbe utilizzato qualora l'amministrazione avesse continuato a non accogliere i desiderata dei Romito.

Angelo Salvemini avrebbe tentato finanche di costringere un uomo della polizia locale - sezione abusivismo - ad effettuare il sequestro preventivo di urgenza della struttura per ulteriori abusi edilizi riscontrati nel corso dello smontaggio, con la sola finalità di bloccare le operazioni, convocandolo presso il suo studio e paventandogli possibili conseguenze penali e disciplinari nel caso in cui non avesse operato secondo le sue indicazioni. Sempre nel suo studio, avrebbe tentato di convincere il tecnico comunale a non riferire di aver assistito o udito alle minacce da lui proferite alla dirigente.

Salvemini e l'ex segretaria comunale

Nelle carte del Gip si legge che Maria Giuliana Galantino - interdetta dai pubblici uffici e servizi per 12 mesi - in qualità di segretario comunale, per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, avrebbe accettato promessa di utilità da parte di Angelo Salvemini.

In particolare, per risolvere il conflitto di competenze tra il V e il IV settore del Comune sollevato dalla 'Bar Centrale' con nota del 6 settembre del 2022, circa le prospettazioni di Salvemini contrastante con le determinazioni da lei assunte sulla stessa questione, avrebbe accettato che in cambio l'avvocato le redigesse gratuitamente un elaborato tecnico che le avrebbe permesso di denunciare la questione attinente i rapporti tra la dirigente del settore economico-finanziario e il componente della commissione esaminatrice del concorso da dirigente a tempo pieno del settore economico-finanziario, nonché un altro elaborato a lei utile per contrastare le accuse di mobbing che le erano state rivolte.