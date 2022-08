A petto nudo e armato di coltello minaccia gli avventori del bar e si scaglia contro i militari: arrestato

A petto nudo e armato di coltello minaccia gli avventori del bar: accade ad Ascoli Satriano, dove i carabinieri hanno fermato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 57 anni.

L'intervento è avvenuto in tarda serata, su segnalazione al 112: alcuni passanti denunciavano la presenza di un uomo a petto nudo, che stava brandendo un coltello e spaventava gli avventori di un bar della zona. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo si è scagliato contro di loro, impugnando minacciosamente l’arma bianca in suo possesso. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma si è reso comunque necessario l’intervento di una seconda pattuglia, poiché - nonostante i due militari a fatica fossero riusciti a disarmarlo - l’uomo continuava ad opporsi al relativo arresto.

Soltanto con l’utilizzo dello spray in dotazione istituzionale si è finalmente riusciti a bloccarlo definitivamente e così ad arrestarlo. Sottoposto temporaneamente in regime degli arresti domiciliari, l'autorità giudiziaria di Foggia, in sede di convalida, ne ha disposto la traduzione in carcere dove tuttora si trova ristretto. L'episodio fa il paio con quanto accaduto, in questi, giorni a Cerignola, dove un uomo è stato arrestato in viale di Ponente perchè, brandendo un'ascia, minacciava passanti e avventori delle attività commerciali.