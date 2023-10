Vuole evadere e non si arrende: in 24 ore ci prova quattro volte e finisce in carcere

Per quattro volte, in meno di 24 ore, ha violato gli obblighi degli arresti domiciliari. Il record giornaliero di evasioni è stato messo a segno da un 58enne di Ascoli Satriano, per il quale ora si sono aperte le porte del carcere di Foggia.

L'uomo, è stato ricostruito, aveva ottenuto gli arresti domiciliari dopo un periodo di detenzione in carcere. Nella giornata di ieri, però, ha violato più volte le prescrizioni, facendosi scoprire dai carabinieri al bar, in tre distinte occasioni, tra le 13 e le 20.

Quest'oggi la quarta evasione: quando i carabinieri erano andati a prelevarlo a casa per portarlo al tribunale il 58enne non era in casa.

Individuato nell'abitazione di una donna, l'uomo è stato accompagnato in carcere.