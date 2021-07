Si oppone alla perquisizione minacciando i carabinieri, poi offre loro 50 euro per avere il verbale dell'arresto: nei guai 26enne

I carabinieri di Ascoli Satriano hanno tratto in arresto un 26enne del posto. In casa sono stati rinvenuti hashish, bilancini, materiale per il taglio e confezionamento e banconote di vario taglio. Una volta giunto negli uffici della Stazione, ha offerto ai militari 50e euro per ricevere una copia del verbale