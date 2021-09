In auto con 20 grammi di cocaina, incappa nei controlli della polizia: nei guai 57enne di Apricena

Sorpreso in auto con 20 grammi di cocaina al seguito. E' quanto scoperto dagli agenti del commissariato di San Severo, a carico di un 57enne di Apricena, loro vecchia conoscenza e con diversi precedenti di polizia.

La presenza dell’uomo, che era a bordo della propria auto, ha insospettito gli agenti che lo hanno controllato trovando, all’interno dell’auto, alcuni involucri di sostanza stupefacente. Per questo, l’uomo è stato accompagnato in commissariato dove la polizia scientifica ha acclarato che si trattava di cocaina, per un peso di circa 20 grammi. Per questo, il pregiudicato è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Nei giorni successivi l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.