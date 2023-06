Documenti falsi per intascare finanziamenti: arrestato un 73enne di San Severo col vizietto della truffa

È originario di San Severo, ma domiciliato a Fregene, il 73enne col ‘vizietto’ della truffa arrestato dagli agenti del commissariato di Tivoli. A incastrarlo, è stata la sua ultima richiesta di finanziamento in un negozio di telefonia di Guidonia Montecelio.

Come riporta RomaToday, l’anziano voleva acquistare uno smartphone del valore di circa 1.500 euro, ma ha presentato una carta di identità che ha insospettito il dipendente del negozio. La foto non lo ha convinto e, dopo aver invitato il cliente a tornare, ha chiamato la polizia.

L’uomo, con diversi precedenti per truffa alle spalle, ha fornito anche agli investigatori false generalità. È accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, truffa, sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione sull'identità personale.

Il 73enne aveva già intascato un finanziamento di 15mila euro e una società finanziaria era in procinto di accordagliene un altro del valore di 34mila euro, bloccato in extremis. Al momento del controllo, è stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari, una carta d'identità, una carta di credito e bancomat, due fototessere, un certificato anagrafico, tutti riconducibili all'ignara vittima del furto d’identità, oltre a fotocopie di tessere sanitarie, un Cud 2023 e due certificati di pensione, riferibili ad almeno altre due persone.

A seguito di convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Già nel 2019 era stato arrestato insieme ad altre 4 persone perché considerato a capo di un gruppo criminale dedito a truffe alle banche e a enti vari per ottenere finanziamenti, prestiti o accrediti di pensioni, poi trasferiti su conti esteri.