"Riparami il telefono gratis", al rifiuto del negoziante torna con un coltello e prova a colpirlo

Nell’ambito della nuova operazione ‘Alto Impatto’ che ha visto un centinaio di operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati in tutta la Capitanata in una serie di perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali, sono state arrestate 21 persone

A Foggia due soggetti di 38 e 25 anni sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo, dopo essere stato trovato riverso sul cofano di un’autovettura, si è opposto al controllo dei militari inveendo nei confronti degli stessi con calci e pugni.

Il più giovane, dopo aver preteso la riparazione gratuita del proprio telefono cellulare dal dipendente di un negozio di telefonia, è ritornato e con fare minaccioso, ha impugnato un coltello a serramanico, con il quale ha tentato di colpire con un fendente il commerciante. Non vi è riuscito soltanto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. L’uomo risponderà anche di tentata estorsione e di porto illegittimo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sempre nel capoluogo dauno, un 38enne è stato arrestato dal personale delle Volanti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, poiché, sfrecciando con la sua autovettura ad alta velocità per le vie del centro cittadino, ha tentato di eludere l’alt della polizia. Bloccato, si è poi scagliato contro gli agenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, un 48enne è statro trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in bustine per lo spaccio.