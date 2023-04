Poliziotto penitenziario arrestato: era di guardia il giorno dell'evasione del boss Raduano, ma assente per malattia

Come riporta l’Unionesarda.it in un articolo di ieri 6 aprile 2023, è stata respinta la richiesta dei domiciliari per l’agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere 'Badu ‘e Carros' di Nuoro in Sardegna, teatro dell’incredibile evasione del 24 febbraio scorso, del boss di Vieste, Marco Raduano, fuggito dopo essersi calato dal muro di cinta con le lenzuola (le immagini video).

L'uomo, di 38 anni, era stato arrestato il 3 aprile insieme alla sorella di un detenuto ristretto come Marco Raduano nell’ala dell’alta sicurezza - con l’accusa di corruzione e introduzione illecita di cellulari. Secondo quanto si legge sul quotidiano sardo, sarebbe stata la donna ad inviare ai reclusi i pacchi contenenti i cellulari. Per farlo - dietro ad una presunta ricompensa del valore di 1.450 euro - si sarebbe servita della complicità dell’agente penitenziario.

Secondo quanto accertato, i telefoni venivano introdotti in cambio di denaro, da 250 a 1200 euro. I soldi arrivavano tramite bonifici su carte prepagate, circa duemila euro quelli intercettati favore dell'agente indagato, ristretto nel carcere di Bancali in una sezione dedicata. La squadra mobile ha intercettato cinque pacchi sospetti spediti da Napoli: ognuno conteneva due-tre microcellulari o smartphone.

Ci sono altri quattro indagati, una dozzina i detenuti che, secondo le indagini, ne avrebbero approfittato, la maggior parte ristretti in Alta Sicurezza. Gli arresti non sono direttamente collegati all'evasione del boss, perché le indagini sono precedenti alla clamorosa fuga di Raduano; risalgono infatti ad almeno cinque mesi prima. L'agente arrestato, il giorno in cui Marco Raduano 'Pallone' è fuggito - avrebbe dovuto essere di turno sulla garitta: era però assente per malattia.

Le indagini proseguono, così come quelle della Dda di Cagliari sull’evasione di Raduano.