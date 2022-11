Blitz in un'area di servizio della A14: anziano insospettabile viaggiava con 25 kg di droga

Viaggiava in autostrada con 25 kg di stupefacente nel bagagliaio. Ma il maxi carico di droga - per lo più hashish e marijuana - è stato intercettato e sequestrato dalla polizia, in prossimità dell’area di servizio ‘Le Saline Ovest’, lungo l’autostrada A14.

Nel dettaglio, gli agenti della polizia stradale di Foggia hanno sequestrato un totale di 25 chili tra marijuana ed hashish provenienti dal nord Italia, suddivisi in 42 panetti pronti per essere immessi sul mercato. Per il fatto, gli agenti hanno arrestato un insospettabile 71enne, presunto autore del reato di detenzione e trasporto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dalla locale Procura di Foggia.

I fatti risalgono al mese di ottobre, quando i poliziotti, durante il controllo di un’autovettura, hanno avvertito un forte odore provenire dall’abitacolo e, controllandone il bagagliaio, hanno scorto numerosi panetti, verosimilmente contenenti sostanza stupefacente. Gli accertamenti tecnici, effettuati dalla polizia scientifica della questura, hanno poi confermato la natura del contenuto.