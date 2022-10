Crea scompiglio in un locale, poi si scaglia contro i carabinieri: fermato con il taser

Ha prima creato scompiglio in una pizzeria, poi in strada e infine si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per fermarlo. È accaduto la notte di sabato scorso a Chieti, dove un 37enne originario della provincia di Foggia è stato arrestato dai militari del Nor del comune teatino.

L’episodio si è consumato nella zona di Madonna delle Piane. Come riporta ChietiToday, l’uomo, dopo essere evaso dai domiciliari, si è recato in una locale pizzeria dove avrebbe dato in escandescenze gettando all’aria sede e bottiglie. Successivamente, è uscito in strada prendendo a calci i cartelli stradali e alcune vetrine dei negozi. All’arrivo dei carabinieri, il 37enne ha reagito al tentativo di bloccarlo con calci e spintoni; per immobilizzarlo si è reso necessario l’uso del taser, pistola a impulso elettrico.

Il tribunale di Chieti ha convalidato l’arresto: l’uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.