Maschera in viso e coltello in pugno: 18enne rapina attività, ma viene incastrato dalle telecamere

Un 18enne di Agropoli, nel Salernitano, è stato arrestato dai carabinieri di Torremaggiore perché ritenuto responsabile di una rapina messa a segno ai danni di un esercizio commerciale della cittadina dell’alto Tavoliere, nell’ottobre 2022.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, condotte dai militari sotto la direzione e il coordinamento della Procura dauna, hanno appurato che il giovane, utilizzando un ciclomotore di illecita provenienza, con la complicità di un soggetto in corso identificazione, avrebbe perpetrato la rapina, armato di coltello da cucina e travisato da una maschera, dileguandosi poi per le vie limitrofe con refurtiva che ammontava a euro 400 in contanti.

Nonostante le persone presenti (ma nessun testimone), le attività svolte dai carabinieri - concretizzatesi nella raccolta di informazioni dalla persona offesa e nella visione di numerosi filmati di videosorveglianza comunale - hanno portato all’identificazione del presunto responsabile poi tratto in arresto. Il giovane è stato quindi accompagnato al carcere di Foggia.