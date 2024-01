Donne coraggiose denunciano le violenze e scattano gli arresti: "Hanno trovato il supporto giusto"

Nonostante un incremento di denunce, il fenomeno della violenza sulle donne è ancora sommerso e taciuto. Poche e silenziose quelle che cercano aiuto: non parlano, non si confidano, non sentono di poter sfidare il giudizio e il pregiudizio. Tuttavia, "la denuncia è e rimane uno strumento essenziale e fondamentale per le donne che vogliono uscire dalla violenza per abbattere il muro del silenzio dietro il quale alle volte si spera di potersi nascondere, ma che diviene una prigione di solitudine e maltrattamenti" evidenziano dall'associazione 'Impegno Donna' che gestisce gli sportelli antiviolenza 'Da Donna a Donna':

"Se il contesto è accogliente, rispettoso, non vittimizzante, diviene più facile per le donne denunciare. In questi anni, nei comuni di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo abbiamo lavorato con le comunità locali, con i carabinieri, i vigili urbani, le scuole, i consultori Asl, i Servizi sociali e la popolazione alla creazione di una rete reale che accompagni e sostenga le donne nel difficile percorso di fuoriuscita dalla violenza".

Negli ultimi tre anni, dal 2020 al 2023, si è registrato un incremento di accessi di donne agli sportelli antiviolenza di circa il 70%. A San Nicandro Garganico, negli ultimi mesi, sono stati cinque gli arresti eseguiti nell'ambito del codice rosso. "Plaudiamo alla comunità in fermento di San Nicandro Garganico. Plaudiamo alla cura delle donne di San Nicandro che si incontrano, partecipano e fanno rete. Plaudiamo al coraggio delle donne che hanno denunciato. Plaudiamo a loro per aver creduto nella possibilità di vivere al di fuori dalla violenza. La nostra soddisfazione è sapere che queste donne hanno trovato il supporto giusto nei Carabinieri, nella comunità e nei nostri sportelli. Mobilitiamoci di più e cerchiamo di accerchiare il problema per far emergere il sommerso".

Le statistiche dell'Unifem sono terribili: nel mondo una donna su tre subisce una forma di violenza fisica, sessuale o psichica. Per il solo fatto di essere donna.

Gli arresti a San Nicandro Garganico

Dei cinque arresti eseguiti nel comune garganico negli ultimi tre mesi dello scorso anno, non accettavano la fine delle rispettive relazioni sentimentali un 23enne di origine marocchina e un 38enne del luogo, accusati di reiterati comportamenti vessatori nei confronti delle ex compagne.

Stesse misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, e notificate dai carabinieri a un 25enne, che si sarebbe reso autore di diversi episodi di violenza contro la madre, e a un 35enne del posto, indiziato anche lui di molteplici episodi di violenza domestica contro la moglie.

Un altro arresto è stato operato in flagranza di reato. In manette un 59enne, sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie in seguito all’adozione della procedura prevista dal ‘codice rosso’: è stato rintracciato dai carabinieri sotto l’abitazione della vittima. In violazione del provvedimento del giudice, cercava di rientrare nell’abitazione familiare.