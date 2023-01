La violenza sessuale su una 13enne e il reggiseno appeso al muro come un trofeo

La sera del 23 ottobre 2022, secondo quanto avfebbe raccontato agli inquirenti la 13enne vittima dello stupro di gruppo, al termine della violenza sessuale, mentre si rivestiva, le sarebbe stato impedito di riprendersi un top reggiseno, che effettivamente, due giorni dopo, durante il sequestro, verrà ritrovato appeso come una sorta di trofeo, sopra una scritta “mafia”, nello stesso box alla periferia di Cerignola, dove 48 ore prima, nel giro di circa 50 di minuti, si sarebbe consumata la violenza.

Una volta dentro i tre, un 19enne e due 20enni, le avrebbero passato una canna. La ragazzina, stordita dall'effetto dell'hashish, accusa giramenti di testa e si siede su un divano. E' in questo momento che i tre l'avrebbero costretta a subire violenze sessuali con la minaccia che se avesse opposto resistenza, l'avrebbero ammanettata. Insulti e sputi avrebbero fatto da contorno ai soprusi. I tre non si sarebbero fermati nemmeno di fronte alle richieste della ragazza di non essere toccata.

Agli arresti domiciliari sono finiti L.D. T.D. e P.P., con l'accusa di violenza sessuale e cessione di stupefacente aggravata. A portare la ragazzina nel covo del branco sarebbe stato T.D., che la vittima avrebbe conosciuto sui social. Per false informazioni rilasciate al pm, c’è un quarto indagato.

Al termine delle presunte violenze sessuali, uno degli amici del branco, sopraggiunto sul luogo dei gravi accadimenti insieme ad altri, avrebbe riferito alla vittima di stare tranquilla perché non era la prima volta che accadeva una fatto simile. Accompagnata da due degli indagati in centro a bordo della stessa autovettura con la quale era arrivata al box, al rientro a casa la tredicenne avrebbe raccontato l'accaduto ad un'amica.

Era assente come una bambola o un manichino: questa la versione della minorenne agli inquirenti, secondo la quale sarebbe stato impossibile divincolarsi dalle grinfie dei presunti stupratori, non solo per la superiorità fisica e numerica dei tre, ma oltretutto per il timore di essere picchiata.

Eppure il giorno successivo all’accaduto, uno degli indagati, l’avrebbe contattata cercando di convincerla del contrario: “Ti ho chiesto vuoi scendere? Sei andata e hai detto sì...poi quelli lo sai come sono...giustamente sono maschi, li conosci i maschi, non è che...pure tu hai provocato, dicamo...insomma hanno fatto quello che dovevano fare...tu poi ho visto che ti stavi...perché se tu dicevi di no...insomma non sai...dicevi andiamocene...gridavi un po’...andiamocene che siete impazziti...oppure aprivi la porta e te ne uscivi...”