Arrestati i balordi che truffavano gli anziani: non sono foggiani, agivano tra Manfredonia e Cerignola

Truffe in danno degli anziani, nel Foggiano, dove i carabinieri hanno assicurato alla giustizia almeno tre soggetti, provenienti da fuori regione. I colpi, secondo indiscrezioni, sarebbero stati messi a segno in diversi comuni, sia in area ofantina che sipontina. I dettagli dell'operazione, condotta dalle Compagnie di Manfredonia e Cerignola, con il coordinamento delle Procura dauna, verranno illustrati in mattinata, in sede di conferenza stampa.