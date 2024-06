Traffico di droga: 31 arresti della Gdf di Bari, attività anche nel Foggiano

Traffico di droga, sgominato gruppo criminale grazie ad una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bari, che sta eseguendo, dalle prime ore della mattinata, 31 misure cautelari personali. Le attività, partite da Bari, coinvolgerebbero anche alcuni centri del Foggiano.

Attività delle Fiamme Gialle sono state segnalate, in particolare, ad Ascoli Satriano, dove è in azione un dispositivo di uomini con l'elicottero del corpo. I militari hanno anche sequestrato beni per un valore di circa 2 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in mattinata, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi.