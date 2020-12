Uno spacciava hashish e marijuana nella sua tabaccheria, un altro andava in giro con la cocaina e un fucile: arrestati

Uno spacciava hashish nella tabaccheria, l'altro andava in giro con 70 grammi di cocaina e un fucile. Entrambi sono finiti nella rete dei controlli della guardia di finanza di Foggia e arrestati, entrambi per detenzione e spaccio di stupefacenti e per possesso illegale di armi.

In particolare, le fiamme gialle hanno pizzicato il titolare di una rivendita di tabacchi di San Severo sorpreso a spacciare marijuana e hashish all’interno dell’esercizio commerciale da lui gestito.

La perquisizione nei locali commerciali e nell’adiacente abitazione ha permesso di rinvenire altri 300 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana, una pistola a tamburo illegalmente detenuta e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da spacciare. Il commerciante è stato posto agli arresti domiciliari.

È finito invece in carcere a Foggia, un uomo di 58 anni, che a Cerignola è stato fermato con 71 grammi di cocaina e un fucile calibro 44. Entrambi i soggetti, arrestati su disposizione dell’autorità giudiziaria che coordina le attività di indagine, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di stupefacenti e per possesso illegale di armi.

Infine a Foggia sono stati fermati, durante un controllo stradale, con 70 kg di materiale elettrico industriale di rame in auto, tre pregiudicati, tutti denunciati a piede libero alla procura di Foggia per ricettazione. "L’attività - spiegano dal Comando provinciale della guardia di finanza di Foggia - si inserisce in un quadro operativo che mira a mettere in campo sul territorio della provincia ogni possibile sforzo per prevenire e reprimere ogni attività criminale e a prevenire comportamenti che possono vanificare le misure messe in campo dal Governo per contenere l’emergenza sanitaria in atto".