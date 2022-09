Traffico di droga sull'asse Foggia-Potenza: 22 arresti

Fiumi di droga sull?asse Foggia ? Potenza, dove è stato disarticolato un sodalizio criminale dedicato allo spaccio di stupefacenti. L?attività è stata messa a segno all?alba di oggi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza: 22 i soggetti raggiunti da misura cautelare, undici dei quali in carcere, quattro ai domiciliari, uno da quella del divieto di dimora nelle Regioni Puglia e Basilicata e sei in quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le misure sono state eseguite dai carabinieri potentini. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi in merito all'esistenza ed all'operatività, nel Comune di Melfi ed in tutta l'area del vulture-melfese, di un'organizzazione stabilmente dedita ad attività di narcotraffico. In particolare, il sodalizio aveva un vertice composto da due soggetti (un italiano e un albanese), disponesse di automezzi, impiegati per il trasporto e l'occultamento dello stupefacente e si riforniva di marijuana e cocaina sulle piazze di spaccio della provincia di Foggia.

Ancora, l?organizzazione poteva contare su vari nascondigli, messi a disposizione dei sodali, per lo stoccaggio a seguito delle attività di rifornimento ed era provvisto di una rete di pusher, addetti al reperimento dei clienti ed alle vendite al minuto, i cui proventi venivano prontamente re-investiti per successivi rifornimenti, anche grazie a una attenta tenuta della contabilità da parte degli esponenti apicali del gruppo.

Nel corso delle investigazioni, svolte anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di osservazione controllo e pedinamento, sia in forma tradizionale che mediante il ricorso a videocamere, l'assunzione di dichiarazioni da parte di clienti, l'esecuzione di sequestri di quantitativi di droga effettuati a riscontro di varie vendite al dettaglio, sono stati raggiunti profili di gravità indiziaria anche in ordine a due condotte estorsive perpetrate in danno di tossicodipendenti insolventi. Le indagini hanno, altresì, disvelato gravi indizi in merito alla disponibilità di armi da guerra, in particolare di tre kalashnikov, da del vertice dell?altra sponda dell?Adriatico.