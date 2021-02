Coppietta gestisce 'centrale' dello spaccio in casa: sul tavolo un etto di cocaina e 17mila euro, scattano gli arresti

Una 'centrale' dello spaccio in un piccolo appartamento in pieno centro, a Cerignola. A gestirlo, una coppia di giovanissimi - 27 anni lui, ofantino, 29 lei, extracomunitaria incensurata - entrambi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

E' quanto scoperto lo scorso sabato mattina, dagli agenti del commissariato di Cerignola che, dopo una pressante attività investigativa, sono riusciti ad individuare il luogo di un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trattava di una abitazione privata, subito sottoposta a perquisizione.

Nel corso dei controlli, sul tavolo del soggiorno/cucina, i poliziotti hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina divisa in due pezzi e due cipolline e numeroso materiale per il confezionamento delle dosi; nel prosieguo della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato anche la somma di 17529 euro, in banconote di vario taglio ed altro materiale per il confezionamento.

I due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari, come disposto dalla autorità giudiziaria competente. Dall’analisi della sostanza è emerso che dalla stessa si sarebbero potute ricavare 508 dosi. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il giovane, e nessuna misura cautelare per la donna.