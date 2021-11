Controlli a raffica a San Severo: scattano arresti e denunce, fioccano sanzioni e viene chiuso un esercizio commerciale

Arresti, denunce e sanzioni. Chiuso un esercizio commerciale, mentre un altro è stato contravvenzionato. Questi, in breve, alcuni risultati dei controlli del territorio messi in campo dalla polizia a San Severo. Le attività hanno riguardato le aree della città con maggiori criticità ed il centro storico, con particolare attenzione al week-end.

In azione un dispositivo composto dagli agenti del commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine, congiuntamente alle altre forze dell'ordine, quali guardia di finanza e polizia locale.

Nel corso dei servizi sono state controllate 608 persone, eseguiti 41 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati 355 veicoli; elevate 33 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Infine, sono state eseguite 9 perquisizioni e controllati 33 soggetti sottoposti ad obblighi.

Inoltre, sono state arrestate tre persone: un soggetto, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, durante i controlli presso l’abitazione era risultato assente. A seguito degli accertamenti è stata fatta una segnalazione al giudice competente che ha aggravato la misura disponendone la carcerazione. Sempre per evasione è stato arrestato un altro pregiudicato che è stato sorpreso in auto nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Per maltrattamenti in famiglia, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare, è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un altro cittadino. Segnalate alla Prefettura due persone, le stesse sottoposte a perquisizione sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente e per questo è stata elevata loro la contestazione amministrativa ex art 75 della legge sugli stupefacenti.

Infine, sono stati effettuati controlli amministrativi nel centro città che hanno visto la partecipazione di agenti del commissariato e quelli della polizia locale; un esercizio commerciale è stato chiuso per 10 giorni con provvedimento del Questore, un altro contravvenzionato.