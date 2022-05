Stretta su San Severo: sette arresti, centinaia di persone e veicoli controllati

Centinaia di persone e veicoli controllati, 7 persone arrestate per vari reati (in flagranza o in esecuzione di una ordinanza di espiazione pena). Questo il bilancio dei controlli messi a segno negli ultimi giorni, a San Severo. Nel dettaglio, i carabinieri, insieme al personale della Compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento ‘Campania’, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di nazionalità straniera, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari, insospettiti dal comportamento e dall’andatura del soggetto, hanno deciso di procedere ad un controllo dei documenti; il conducente però ha ingranato la marcia e avviato la fuga.

Bloccato dopo alcuni metri, è stato trovato in possesso di 4 panetti di eroina per un peso complessivo di 215 grammi, da destinare alla futura vendita al dettaglio. I militari hanno poi denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi, un cittadino sanseverese che, all’atto di un controllo all’interno di una discoteca, è stato sorpreso con un coltello ad elevata potenzialità lesiva. Sempre nella città dell’Alto Tavoliere, I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di espiazione di pena residua di otto mesi in regime di detenzione domiciliare, per lesioni personali nei confronti di una 30 enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Foggia.

Un’altra ordinanza di espiazione di pena residua di 2 anni in regime di reclusione è stata eseguita nei confronti di un 55 enne di nazionalità bulgara, per ricettazione. Una manciata di km oltre, ad Apricena, I militari hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto fuggito dalla comunità nella quale era ristretto agli arresti domiciliari. I militari, consapevoli della propensione e recidività alla fuga dell’arrestato, hanno raggiunto la stazione ferroviaria cittadina, dove hanno trovato il soggetto pronto a partire per Manfredonia. Il giovane è stato quindi bloccato e condotto in carcere

A Torremaggiore, invece, i carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di espiazione di pena residua di tre anni e sei mesi in regime di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di un 50 enne del posto e hanno arrestato un altro coetaneo, responsabile di reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa esecuzione di una ordinanza di espiazione di pena residua di sette mesi in regime di detenzione domiciliare per furto e rapina nei confronti di un 30 enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dalla di Macerata.