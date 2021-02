Droga nel water, ma i carabinieri sono più veloci dello sciacquone: recuperati 300 grammi di marijuana e hashish

E' uno degli arresti messi a segno nel fine settimana dai carabinieri, impegnati in controlli ad 'alto impatto' a San Severo. Arrestato anche 47enne per furto. Scattano sanzioni e fogli di via, beccati 12 'intolleranti' alle norme anti-Covid

Spaccio di droga a San Severo, scatta il blitz dei carabinieri nel 'covo' della droga. Giovane si disfa dello stupefacente gettandolo nel wc, ma i carabinieri sono più veloci dello sciacquone: recuperati tre etti di droga, scatta l'arresto.

E' accaduto nel passato fine settimana, quando i carabinieri hanno incastrato un incensurato di 24 anni, del posto. L'attenzione degli investigatori si era concentrata già da un po’ di tempo su un sospetto via-vai di giovani da un luogo segnalato come covo di spaccio. Sospetto confermato al momento del blitz.

Il locale dove avveniva la cessione di sostanze stupefacenti, infatti, era dotato di telecamere per vedere in anticipo l’arrivo delle forze dell’ordine e di una porta d’accesso blindata. Di fatti i carabinieri sono riusciti ad accedere al covo solo dopo aver spiegato al giovane all’interno che se non avesse consentito l’accesso avrebbero proceduto all’abbattimento dell’ostacolo.

Questi, dopo aver gettato lo stupefacente nel wc, ha aperto la porta convinto di averla fatta franca, ma i carabinieri, che avevano sentito il rumore dello sciacquone, hanno puntato direttamente al bagno e, infilate le mani nel vaso di colletta, hanno recuperato una busta di plastica contenente due bilancini e oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana e hashish.

Per questo motivo, il giovane è stato arrestato. A seguito dell’udienza di convalida il giudice del Tribunale di Foggia che ha riconosciuto l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, in ragione del suo stato di incensuratezza, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21:00 alle 07:00 e quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ma non si tratta dell'unico arresto effettuato a San Severo. In manette è finito anche un 47enne del posto, già agli arresti domiciliari per il reato di furto in abitazione. L'uomo è stato sorpreso dai militari della Sezione Radiomobile mentre, in tarda serata, senza alcuna giustificazione, si aggirava per le vie di San Severo. Per lui il Tribunale di Foggia, una volta convalidato l’arresto, ha confermato la misura degli arresti domiciliari.

Nel corso del servizio di controllo del territorio le Stazioni Carabinieri territorialmente competenti, coadiuvate da personale dell’11 Reggimento Carabinieri 'Puglia', hanno effettuato posti di controllo e di blocco, e controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19 e della permanenza in casa dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. All’esito dei controlli sono stati elevati 28 verbali al codice della strada, con 3 veicoli sequestrati per mancanza della prevista copertura assicurativa e sanzionate 12 persone per violazione della normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19.

Inoltre, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due uomini di Apricena: un anziano, per detenzione abusiva di armi, avendo rinvenuto nella sua disponibilità una pistola browning; e l’altro per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel comune di Apricena. Un residente di Lesina, invece, è stato denunciato poiché sorpreso a circolare con targa e documenti di circolazione contraffatti. Infine per tre soggetti è stata avanzata al questore di Foggia proposta di applicazione del 'Foglio di via obbligatorio' dal comune di Poggio Imperiale.