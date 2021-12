Da San Severo a Termoli per spacciare cocaina: arresti 28enne e 33enne

Spaccio di droga nella zona industriale di Termoli, carabinieri arrestano due giovani di San Severo in flagranza. E’ successo nel passato fine settimana, quando i militari - nel corso di un mirato servizio perlustrativo svolto in orario serale - hanno arrestato un 28enne ed un 33enne di San Severo, entrambi già titolari di numerosi precedenti di polizia.

In particolare, ai militari non è sfuggita la presenza di un’autovettura in sosta nella zona Asi, con a bordo due soggetti. Poco dopo, si è avvicinata loro una coppia a cui gli occupanti hanno ceduto un involucro, poi risultato contenere circa 3 grammi di cocaina, in cambio di 170 euro in contanti. A quel punto è scattato l’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato tutte e quattro le persone coinvolte nell’episodio, procedendo ad immediate perquisizioni veicolari e personali.

Nel corso di detta attività, sono stati recuperati addosso ad uno degli occupanti del mezzo ulteriori 200 euro in banconote di vari tagli, provento di pregressa attività di spaccio, mentre nell’autovettura, occultato tra la carrozzeria ed il rivestimento interno dell’abitacolo, era nascosto uno scatolo contenente 3 involucri e complessivi te quasi 30 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, mentre i due sanseveresi sono stati arrestati per il reato di concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. A carico degli stessi, è stata avviata anche la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Termoli. Infine, sono stati segnalati in prefettura molisana, in qualità di assuntori, i due acquirenti, un uomo ed una donna residenti in provincia di Campobasso.