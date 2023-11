'Raffineria' della droga in un palazzo, scatta il blitz: sequestrati 10 kg di stupefacenti, due arresti

Oltre 10 kg di stupefacenti e munizioni sono stati sequestrati a San Severo, nell'ambito di una operazione messa a segno dalla polizia nel pomeriggio del 25 ottobre.

Per il fatto, sono finiti in manette due soggetti, rispettivamente classe 1985 e 2003, colti nella flagranza dei reati di trasporto, raffinazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, codeina ed eroina/morfina e di detenzione illegale di munizioni di arma comune da sparo.

Nello specifico, attraverso attività info-investigativa condotta dal personale della squadra mobile di Foggia, è stato monitorato uno stabile di San Severo, presumibilmente utilizzato come raffineria della sostanza successivamente smerciata. Ciò ha permesso ai poliziotti di individuare i due soggetti che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina ciascuno.

La perquisizione è stata, poi, estesa alle rispettive abitazioni rinvenendo e sequestrando 3,5 kg lordi di cocaina, 7,3 kg lordi di eroina; 17 kg lordi di codeina; 12,6 kg lordi di Cobret (eroina di scarto); 51mila euro circa in contanti suddivisi in mazzette sottovuoto; due presse idrauliche e vario materiale da confezionamento; manoscritti di contabilità e 220 cartucce calibro 7,65. Per tali motivi, i due uomini, sono stati arrestati e associati presso la Casa circondariale di Foggia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.