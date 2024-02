La scoperta delle auto rubate e l'avvertimento al carabiniere: "Tu devi morire, ti dobbiamo sparare"

L'attività d'indagine che a San Severo ha portato all'arresto di diciannove soggetti, è cominciata dopo il doppio sequestro di veicoli oggetto di furto, eseguiti il 16 e il 19 settembre 2022.

Il primo ha riguardato quattro auto rintracciate nel fondo agricolo di Fernando Antonio Nardino, zio di Mario Mazzeo, situato in via Vecchia Lucera sulla Sp 19, dove era stata segnalata la presenza di un furgone Fiat Ducato di colore bianco oggetto di furto, localizzato dal relativo sistema gps. I carabinieri intervenuti, avevano riscontrato la presenza di ulteriori automezzi che già a seguito dei primi accertamenti, erano risultati di provenienza furtiva.

Il proprietario del terreno, all'arrivo dei militari dell'Arma, pur negando la proprietà delle auto trovate, non era stato in grado di fornire una motivazione plausibile in ordine alla loro presenza.

L'altro sequestro delle due auto rubate, sulle quali erano state posizionate targhe estere di nazionalità spagnola, quindi palesemente false, era stato eseguito tre giorni dopo all'interno del parcheggio di via Santa Croce, situato di fronte al lavaggio 'Luxury', nome con il quale verrà ribattezzata l'operazione.

In quella occasione, durante i controlli dei carabinieri della sezione operativa compiuti all'ingresso del piazzale, Francesco Pio Zappatore, che era in possesso delle chiavi di uno dei due veicoli, accortosi della presenza dei militari, era rientrato immediatamente nell'autolavaggio, al cui interno c'era Francesco Pio Francavilla. Messi alle strette, i due indagati si sono visti costretti a consegnare le chiavi della Fiat 500 Abarth e dell'Alfa Romeo Stelvio.

Mario Mazzeo, arrivato sul posto poco in compagnia dello zio Antonio Fernando Nardino, aveva minacciato di morte un appuntato dei carabinieri: "Tu devi morire, ti dobbiamo sparare. Non ti è bastato il recupero dell'altro giorno". Inoltre, prima di dileguarsi, a voce alta aveva continuato ad inveire contro il militare dell'Arma: "Io ti faccio trasferire, pezzo di merda, di vengo a sparare dietro alla porta, stati attento che ti faccio sparire".

Dalla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza installate lungo il perimetro esterno del Consorzio di Bonifica, era stato possibile appurare che l'Alfa Romeo Stelvio era stata portata nel piazzale il giorno stesso Francesco Pio Francavilla, che aveva provveduto alla modifica e sostituzione di varie parti.

I sequestri avevano suscitato un forte malumore tra i sodali, tant'è che il giorno dopo, Umberto Pio Testa, in forte stato di agitazione, aveva contattato Mario Manzaro, riferendo di una perdita di 60mila euro di merce: "Abbiamo perso tutto..."