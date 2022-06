Tentata rapina in una gioielleria: presi due soggetti. Il sindaco: "Sparite da Apricena"

Sarebbero stati arrestati questa mattina i due soggetti di San Severo ritenuti responsabili della tentata rapina alla gioielleria di Corso Generale Torelli ad Apricena. I carabinieri intervenuti sul posto, erano già sulle loro tracce.

Lo ha reso noto su Facebook il sindaco Antonio Potenza: "Un grande plauso da parte di tutti noi ai carabinieri che in tempi record li hanno consegnati alla giustizia. Ripeto, non c'è spazio per chi vuole delinquere nella nostra città. Sparite da Apricena. Siamo una comunità di persone per bene e vogliamo continuare a vivere serenamente. Abbiamo tutti gli anticorpi per difenderci. Un abbraccio forte a Gianbattista e Cinzia, che presto andrò a salutare per portare loro la vicinanza che meritano". Il primo cittadino di Apricena ha rimarcato l'importanza degli impianti di videosorveglianza: "Abbiamo centinaia di telecamere disseminate su tutto il territorio, pertanto ogni angolo di città è monitorato h 24".

Sulla dinamica del colpo fallito, da informazioni in nostro possesso, ieri sera due persone a volto scoperto avrebbero fatto irruzione nell'attività commerciale e con un coltellino - impugnato da uno dei due malviventi - avrebbero minacciato i titolari. La reazione dei proprietari sarebbe stata immediata. Durante la violenta colluttazione, ad avere la peggio sarebbero stati i due rapinatori, fuggiti a gambe levate. Per fortuna il titolare ha rimediato solo delle escoriazioni. Illesa la moglie, che sarebbe riuscita a contrastare l'azione criminale dei malviventi con uno specchio.

Aggiornato alle 14.15