Droga, nove arresti e 17 indagati nel blitz 'Contratto': in manette due sanseveresi

Ci sono anche due uomini di San Severo, rispettivamente di 51 e 40 anni - tra i soggetti coinvolti nell’operazione antidroga ‘Contratto’, messo a segno oggi, dai carabinieri di Larino. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 persone (3 in carcere e 6 ai domiciliari) indagate per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché di estorsione. Indagati altri 17 soggetti.

La complessa attività investigativa si è incentrata sulle attività di due soggetti, un quarantenne ed un trentaquattrenne entrambi di Santa Croce di Magliano, che utilizzavano una serie di pusher per le consegne anche a domicilio delle dosi pattuite. Il gruppo era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, con ‘consegne’ in tutto il Basso Molise, effettuate mediante un modus operandi ben collaudato utilizzando il termine criptico ‘contratto’ per indicare l’accordo tra le parti per la cessione/acquisto delle dosi di droga. Le indagini, durate circa un anno, sono state avviate grazie al coraggio di un assuntore che ha denunciato ai carabinieri di Larino di essere vittima di continue richieste estorsive da parte del quarantenne per il pagamento del debito derivante dall’acquisto di sostanze stupefacenti.

Numerosissime le cessioni verificate. Inoltre è stato accertato un episodio di estorsione posto in essere dal quarantenne nei confronti di un minorenne del luogo al fine di ottenere il pagamento di un debito di droga; quest’ultimo, è stato, infatti, picchiato e costretto a vendere sostanza stupefacente pur di onorare il debito. Nel corso delle indagini veniva anche posta in essere da parte di uno degli odierni arrestati una condotta di resistenza a pubblico ufficiale, per aver forzato un posto di controllo dei carabinieri mentre stava andando a consegnare dosi di stupefacente. Parallelamente sono stati acquisiti elementi di una florida attività estorsiva posta in essere da un trentacinquenne originario di Santa Croce di Magliano: l’attività estorsiva si concretizzava attraverso il cosiddetto ‘cavallo di ritorno’ ovvero attraverso la pretesa di una somma di danaro in cambio della restituzione del veicolo oggetto di furto.

L’autore del reato è stato attinto da misura cautelare agli arresti domiciliari e gli imprenditori coinvolti allo stato sono indagati per favoreggiamento. Cocaina, eroina, hashish e marjuana erano le sostanze stupefacenti spacciate dai soggetti sottoposti a misure cautelari ed oggetto di sequestro nell’ambito dell’intera operazione. Durante le indagini è stata accertata anche un’attività di spaccio nel Nord Italia, ovvero nel modenese, che ha portato all’arresto di un extracomunitario trovato in possesso di diciotto dosi di cocaina.