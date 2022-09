Fermati su un'auto appena rubata nei pressi dell'ospedale: arrestati 34enne e 41enne

Dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, danneggiamento, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, i due uomini di San Severo arrestati in fragranza dai carabinieri di Termoli. I due, rispettivamente di 41 e 34 anni, entrambi titolari di diversi precedenti di polizia, sono stati notati dai militari mentre, a bordo di un’auto sospetta, si aggiravano nei pressi dell’ospedale.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno deciso di fermare e controllare il veicolo: dai primi accertamenti è emerso che la targa del mezzo era stata alterata con un pennarello e che l’autovettura era stata rubata poco prima in strada, a Vasto (il proprietario non ne aveva ancora formalizzato la denuncia).

Recuperata, inoltre, una centralina per autoveicoli modificata tipo ‘Obd’ (utilizzata in sostituzione di quella originale del mezzo asportato), due cacciaviti di cui uno alterato (usati per forzare la portiera lato guida e successivamente avviare il veicolo) e un pennarello di colore nero (utilizzato per alterare la targa originale del mezzo), tutti strumenti chiaramente utilizzati per il compimento dell’azione e quindi sottoposti a sequestro penale.

Individuata, infine, parcheggiata poco distante, l’autovettura utilizzata dai due per giungere in Termoli, all’interno della quale sono stati rinvenuti numerosi ulteriori arnesi da scasso ed attrezzi comunque utili per il compimento di furti di veicoli.

L’autovettura oggetto di furto è stata quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due invece, invece, sono stati arrestati e accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura di Larino. Nel corso della successiva udienza innanzi alla competente autorità giudiziaria, gli arresti sono stati convalidati.