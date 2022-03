Fiumi di droga dalla Capitanata a Potenza: consegne alla presenza dei bambini, tre arresti

Nell’ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza sul traffico di droga tra Orta Nova e Palazzo San Gervasio, i carabinieri hanno arrestato tre persone: due sono finite in carcere mentre un’altra è ai domiciliari. In un comunicato stampa il procuratore Francesco Curcio ha spiegato che i tre arresti rappresentano la fase conclusiva dell'indagine avviata nello scorso mese di marzo" e che aveva al centro la piazza di spaccio di Palazzo San Gervasio, gestita - secondo gli investigatori - da un gruppo guidato da Fabio De Nigris che nel Foggiano si riforniva di droga (ogni mese due chili di cocaina e quattro di marijuana, per un introito annuo di circa 900 mila euro).

Con le accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio in concorso, riporta l'Ansa, i militari dell’Arma hanno arrestato Matteo La Pietra di 62 anni, Iryna Mushiek di 32, entrambi in carcere, e Lorenzo La Pietra (40), ai domiciliari, tutti residenti a San Severo. I tre, anche alla presenza di bambini, trasportavano e consegnavano la droga a Palazzo San Gervasio a De Nigris. Nel corso delle indagini, sono state arrestate altre nove persone, sono stati eseguiti cinque fermi e un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni riconducibili alla famiglia De Nigris, per un valore totale di circa 550 mila euro.