Arma da fuoco e cartucce in casa: arrestato. Quasi 1 kg di droga: due in manette

Un'arma abilmente occupata nello sciacquone del bagno e 100 cartucce avvolte in una busta nera, sono state trovate in un'abitazione di Manfredonia all'esito di una perquisizione domiciliare compiuta dagli agenti del commissariato del posto, che hanno tratto in arresto un 57enne per possesso con l'accusa di possesso d'arma da fuoco con relativo munizionamento.

Due persone, rispettivamente di 36 e di 66 anni, una delle quali con precedenti di polizia, sono state invece arrestate dalla polizia di San Severo per possesso di sostanza stupefacente. La misura è scattata a seguito dell’attività dei poliziotti del locale commissariato che, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila, dopo aver fermato l'auto con a bordo i due soggetti, durante la perquisizione veicolare, all’interno della cuffia del cambio, hanno rinvenuto diversi involucri di sostanza stupefacente già confezionata, di hashish, marijuana e cocaina.

Dopo aver esteso gli accertamenti all’interno di una masseria, è stata recuperata ulteriore sostanza stupefacente celata all’interno di un casolare e nelle intercapedini degli alberi d’ulivo. L’attività si è conclusa con il sequestro di circa 750 grammi hashish, 165 di cocaina e due marijuana per un totale complessivo di circa 900 grammi di sostanza stupefacente