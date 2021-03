Si intrufolano in un appartamento e rubano fucili e pistola: per i due ladri sannicandresi si aprono le porte del carcere

In carcere due persone di San Nicandro Garganico. Il fatto risale al maggio del 2019: i due, già sottoposti ai domiciliari per il fatto, dovranno scontare rispettivamente un residuo di pena pari a 1 anno e 4 mesi e 2 anni e 4 mesi

Furto in appartamento, in due fuggono con fucili e una pistola. Per il fatto, due persone sono state arrestate dai carabinieri di San Nicandro Garganico, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari.

I due, entrambi di San Nicandro Garganico, nel maggio 2019 si erano resi responsabili di un furto in abitazione nel corso del quale avevano asportato dei fucili ed una pistola dall’appartamento di un loro concittadino.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti durante la fase delle indagini preliminari dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito al giudice di riconoscere gli imputati colpevoli dei reati contestati.

In particolare, si è rivelato determinante l’attento studio dei sistemi di videosorveglianza delle abitazioni e degli esercizi commerciali limitrofi all’abitazione dove era stato messo a segno il furto. I due, già sottoposti agli arresti domiciliari per il medesimo procedimento penale, dovranno scontare rispettivamente un residuo di pena pari a 1 anno e 4 mesi e 2 anni e 4 mesi.