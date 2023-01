Arrestati cerignolani in trasferta: stavano portando via un'auto di grossa cilindrata

Due ragazzi di 20 e 28 anni di Cerignola sono stati arrestati nella notte tra il 5 e il 6 gennaio in Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi, dai carabinieri di Giulianova , che hanno sventato il furto di una Tiguan, il cui deflettore era stato già distrutto dai malviventi. Immediate sono scattate le manette.

Nella loro disponibilità, i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato attrezzi dello scasso e una centralina modificati. Non sono stati individuati gli eventuali complici. Gli arresti rientrano nei controlli effettuati dai carabinieri in una zona oggetto in passato di numerosi furti di auto di grossa cilindrata