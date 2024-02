False fatture e riciclaggio: 12 arresti, foggiani tra gli indagati del blitz 'Campo minato'

Ci sono anche persone della provincia di Foggia tra gli indagati dell'operazione 'Minefield' (campo minato), con la quale questa mattina 350 militari tra Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno eseguito 12 misure cautelari - cinque in carcere e sette ai domiciliari - per false fatture riciclaggio internazionale e autoriciclaggio.

Disposto anche un obbligo di dimora e tre interdittive nei confronti di due commercialisti e un imprenditore: 100 in tutto gli indagati, 81 le persone coinvolte in tutta Italia. Scoperto un giro d'affari di 30 milioni, sequestrati dieci milioni di beni.

Al vertice dell'organizzazione, ritenuta contigua ad ambienti della criminalità organizzata, ci sarebbero secondo gli investigatori soggetti calabresi originari di Cutro, professionisti calabresi e campani, persone native di Reggio Emilia ed altri originarie della provincia di Foggia, attivi soprattutto nell'emissioni di fatture false per operazioni inesistenti, di cui avrebbero usufruito 251 società (69 di queste, in particolare, avrebbero così evaso l'Iva per un totale di sei milioni).

Altre attività illegali erano però svolte anche nei settori della cantieristica, della manutenzione di macchinari industriali e pulizie, del noleggio di autovetture e del commercio all'ingrosso Il meccanismo fraudolento prevedeva la creazione di società cartiere o l'acquisizione di società realmente esistenti poi destinate alla emissione di fatture false, che venivano intestate a soggetti principalmente prestanome, i cui proventi venivano fatti confluire attraverso un sistema di scatole vuote prevalentemente verso la Bulgaria.

Da qui, il denaro veniva inviato su ulteriori conti esteri o monetizzato, per essere poi reintrodotto fisicamente in Italia. In alcuni casi, l'organizzazione criminale, per "ripulire" il denaro, lo reinvestiva nell'acquisto di diamanti, preziosi o in autovetture di lusso, acquistate in territorio austriaco e poi noleggiate sul territorio reggiano.

I militari hanno scoperto anche sistemi di frode al welfare statale, mediante la richiesta e la percezione illecita dell'indennità di disoccupazione Naspi, per un valore di circa 60mila euro.

Alcune delle "cartiere" hanno inoltre fatto indebitamente ricorso anche ai contributi pubblici stanziati durante l'emergenza Covid, per un importo di circa 72mila euro. Una persona è stata arrestata in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perchè trovata in possesso di 18 chili di hashish e quattro di marijuana