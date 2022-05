Assalto da film a un portavalori in autostrada: metà banda di Cerignola, presi due canosini

Sono gravemente indiziati di aver preso parte all’organizzazione del tentato assalto a un portavalori sull’autostrada del Sole nel Modenese (le immagini video), i due soggetti di Canosa di Puglia, raggiunti questa mattina da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Modena. All’inchiesta hanno collaborato anche gli agenti della squadra mobile di Foggia, atteso che sin dalle prime battute gli inquirenti avevano ritenuto che i criminali potessero provenire dalla Capitanata o comunque dalla Puglia.

Come riporta ModenaToday, l’analisi dei dispositivi cellulari e del materiale sequestrato l’11 dicembre 2021, ha permesso di acquisire importanti fonti di prova in ordine al coinvolgimento dei due uomini di Canosa, che avrebbero partecipato attivamente al noleggio di due furgoni impiegati poi dai complici per fuggire da Modena dopo l'assalto.

Uno sarebbe il braccio destro di uno dei quattro già sottoposti a custodia cautelare lo scorso mese di dicembre – di cui tre di Cerignola - avendo personalmente condotto le attività finalizzate al noleggio dei furgoni noleggiati presso un’agenzia della Bat (materialmente prelevati dal complice), nonché all'acquisto, attivazione e consegna delle schede telefoniche "citofono" utilizzate dal gruppo nelle fasi di preparazione e sopralluogo e durante la rapina stessa.

Si legge sul sito d’informazione di Modena e provincia, che il contratto di noleggio, inizialmente stipulato per il periodo compreso tra il 21 e il 26 maggio 2021, era stato successivamente prorogato sino alla riconsegna dei mezzi, avvenuta il 20 giugno 2021 ad opera di due persone ad oggi non identificate, che, proprio al fine di non essere individuati, li avevano di fatto abbandonati nei pressi di un autoparco di Barletta, completamente ripuliti e con evidenti danni alla carrozzeria.