Raffica di arresti per ricettazione, spaccio e furto di carburante

Raffica di arresti del Foggiano, dove la polizia ha arrestato una decina di persone accusate a vario titolo per ricettazione, spaccio di droga e furto di carburante. Le attività sono state messe a segno nel corso della passata settimana, coinvolgendo varie città e diverse articolazioni della polizia.

In particolare, il gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della procura, ha emesso quattro misure cautelari a carico di soggetti indagati per ricettazione di componenti di autoveicoli proventi di furto a seguito di un’attività d’iniziativa effettuata dalla squadra mobile di Foggia, dalla sezione di polizia stradale di Foggia e dal commissariato di Cerignola, in quanto, all’esito di un controllo eseguito all’interno di un’autodemolizione, gli stessi sono stati trovati in possesso di numerosi componenti di autoveicoli verosimilmente oggetto di furto nella Provincia di Foggia e nei territori limitrofi. In dettaglio, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il titolare dell’autodemolizione e il divieto di avvicinamento a quest’ultima degli altri soggetti coinvolti.

Ancora, la squadra mobile ha arrestato, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli anti droga, un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di hashish, quantificata in 40 gr. nonché materiale per il confezionamento. Sempre la Mobile di Foggia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 74enne ritenuto gravemente indiziato del delitto di atti persecutori nei confronti di un suo vicino di casa.

Il personale del commissariato di Cerignola, invece, ha tratto in arresto un uomo di 53 anni che, durante un’attività di controllo del territorio, è stato trovato all’interno della propria autovettura con un involucro contenente cocaina e hashish, per un peso complessivo di circa 400 gr., nascosta all’interno di un calzino collocato nel sedile posteriore. Due ragazzi di San Severo sono stati arrestati dagli agenti del commissariato cittadino, nell’ambito di un’attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura di Foggia: sono indiziati per i reati di furto in abitazione e rapina. Uno dei due risultato irreperibile.

Infine, la Sezione Polizia Stradale di Foggia ha denunciato a piede libero un 61enne per i reati di ricettazione, sostituzione di persona e false dichiarazioni sull’identità personale e un 42enne per il furto aggravato di gasolio in quanto, all’esito di un controllo effettuato d’iniziativa mentre transitava con la propria autovettura a fari spenti nei pressi di un’area di servizio, è stato trovato in possesso, all’interno del mezzo, di alcune taniche di benzina e di alcuni tubi che sarebbero state utilizzati per asportare in precedenza il carburante.