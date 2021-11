Scambio di foto-video raccapriccianti, di violenze sessuali su neonati e minori: arrestati sacerdote, tecnico informatico e un ragazzo pugliese

Operazione 'Meet up', si è proceduto all’arresto di un sacerdote della diocesi di Benevento, mentre è un tecnico informatico di trentasette anni il secondo arrestato residente in Piemonte. Infine, in Puglia, è stato arrestato per detenzione di ingente quantitativo di materiale, il creatore del canale a pagamento oggetto dei primi accertamenti, un ragazzo all’epoca dei fatti minorenne.