Arma in pugno rapinano supermercato, ma all'uscita trovano i carabinieri: i 4 della banda arrestati dopo un inseguimento

Arma in pugno, irrompono in supermercato e scappano con la refurtiva. Ma i quattro giovani rapinatori, due dei quali ancora minorenni, sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri durante la fuga col malloppo. E’, in breve, quanto accaduto qualche giorno fa, a Troia, dove i militari - durante lo svolgimento di uno dei numerosi servizi di pattuglia automontata, hanno notato quattro soggetti con volto travisato da passamontagna uscire dal supermercato ‘Carrefour’ di viale Dante, e salire a bordo di una Fiat Panda (poi risultata rubata), e darsi alla fuga sulla Provinciale 109, in direzione Lucera.

Immediatamente, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei fuggiaschi che, durante il tragitto, si sono disfatti dei passamontagna e di una pistola ‘scacciacani’ priva di tappo rosso lanciandoli dal finestrino. Dopo diversi chilometri, i quattro sono stati fermati e bloccati grazie anche all’intervento di altra pattuglia nel frattempo intervenuta in supporto.

Nel corso della perquisizione veicolare, i militari hanno recuperato due registratori di cassa, contenenti circa 1000 euro, oltre ad un paio di guanti, uno spadino e un terzo passamontagna mentre, ripercorrendo il tragitto a ritroso, i carabinieri hanno recuperato la pistola e i passamontagna lanciati poco prima. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale ad eccezione del denaro che è stato riconsegnato all’avente diritto.

I soggetti fermati, prontamente identificati, sono tutti di Orta Nova, due dei quali ancora minorenni, e in parte già noti alle forze dell’ordine. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato ha consentito di ricostruire al meglio la dinamica della rapina perpetrata dai quattro e di attribuirne la responsabilità. I due maggiorenni, come disposto dalla Procura di Foggia, sono stati sottoposti risdue 2 minorenni sono stati tradotti presso il centro di prima accoglienza presso l’Istituto Penale Minorile di Bari.

Le rispettive autorità giudiziarie hanno convalidato gli arresti disponendo per i due maggiorenni rispettivamente la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, mentre per i minorenni è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità.