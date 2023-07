Ventunenne ucciso in un parco di Foggia: un ragazzo e un minorenne arrestati per favoreggiamento

Su ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia, richiesta dalla locale Procura, e di un'altra emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Bari, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due ragazzi con l'accusa di concorso in porto illegale di pistola e favoreggiamento del minorenne reo confesso dell'omicidio del 21enne Nicola Di Rienzo, avvenuto il 27 novembre 2022 nel parco 'Rosa Rosa' di via Saragat, nelle vicinanze di una chiesa.

La sorveglianza del minore arrestato è stata affidata ad una comunità mentre il ragazzo maggiorenne ora si trova in carcere. L'autore del delitto, processato con rito abbreviato, era stato condannato a 12 anni di carcere.

La confessione del 17enne

Il minorenne aveva dichiarato che non era sua intenzione uccidere il 21nne, ma soltanto intimorirlo mostrandogli l'arma. All’appuntamento al parco la vittima si era presentata con un tirapugni e una lama nascosti negli slip. Si conoscevano bene. Secondo la versione resa dal minore, infatti, insieme avrebbero commesso furti e scippi in città, fino a quando il 17enne avrebbe manifestato la volontà di cambiare vita. Ma il 21enne non gli avrebbe creduto e avrebbe minacciato lui e i suoi familiari: “Voleva che rubassi per lui altrimenti gli avrei dovuto dare 500 euro al mese”.

L'auto della famiglia del ragazzo a fuoco

Era finito all’attenzione degli agenti della Squadra Mobile di Foggia, l’atto incendiario che, nella tarda serata del 2 marzo aveva interessato un’auto parcheggiata in via Labriola a Foggia. Il mezzo colpito era di proprietà della famiglia del 17enne.