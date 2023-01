Arresti falsi diplomi, "turba il coinvolgimento di un amministratore". Vocale: "Non si può far finta di niente"

Da questa mattina la città di San Nicandro Garganico è frastornata dalla notizia degli arresti di Nicandro Marinacci - ex sindaco e deputato della Repubblica italiana - e del figlio Enzo - ex candidato sindaco e attuale consigliere comunale d'opposizione - compiuti dagli uomini della Guardia di Finanza della locale Tenenza. Per lo scandalo dei falsi diplomi è stata arrestata anche una terza persona del posto.

Questo pomeriggio il sindaco Matteo Vocale, con un post sui social ha evidenziato come ancora una volta San Nicandro Garganico sia balzata agli "onori" della stampa nazionale per un fatto di cronaca: "Questo addolora tutti, né si può far finta di niente, per il fatto in sé ma anche per la grande risonanza mediatica che ne è risultata. Ancor piú, turba il coinvolgimento, con misura restrittiva, di un consigliere comunale, che sebbene di opposizione, è comunque un amministratore di questa città"..

Il primo cittadino ha aggiunto e concluso: "Siamo sempre stati fiduciosi nell'operato delle Forze dell'Ordine, in questo caso degli uomini della Guardia di Finanza, lo siamo tuttora e lo saremo sempre. Auguro, per il bene e il riscatto di chi abbia tratto nocumento da questa brutta storia, che la Giustizia, nella quale confidiamo incondizionatamente, faccia il suo corso e definisca la verità dei fatti al più presto, a beneficio della gente onesta e laboriosa che popola questa città".