Arresti a Manfredonia, l'amarezza-appello di Padre Moscone: "Sconfiggiamo le strutture di peccato"

Come Pastore di questa antica Chiesa del Gargano ‘non posso non tacere’, come insegna il profeta Isaia. La nostra città e il nostro territorio, offuscati e offesi da fatti di violenza mafiosa e di perdurante illegalità, ci chiedono di accresce la fiducia nelle Istituzioni dello Stato, che è presente, dando un migliore giudizio della loro qualità e delle loro performance.

Al tempo stesso impongono di convertirci ad un modo di vivere più umano e trasparente, caratterizzato da onestà, rettitudine e legalità, promuovendo una società più giusta e fraterna.

La nostra Chiesa è più che mai impegnata a risvegliare le coscienze, a educare al senso civico, a formare persone che abbiano il coraggio di assumere la responsabilità di essere sempre più onesti cittadini e buoni cristiani.

A tutti raccomanda il coraggio di assumere la missione della politica come “arte di carità”, come “opera di pace sociale” e di favorire la costruzione di modelli sani di imprenditoria e economia.

Perciò, continuo a spronare tutti i concittadini a mantenere sempre vivi l'amore ed il servizio per la nostra comunità cittadina, ancor più in vista delle ormai prossime elezioni per il nuovo governo della Città.

Con forza, dunque, non posso che continuare a ribadire che, anche in contesti ardui e problematici come il nostro, è possibile costruire un futuro diverso, che semina e raccoglie frutti di legalità, sconfiggendo le “strutture di peccato” e innescando alleanze positive per riedificare nella giustizia la casa comune della nostra bella e amata Manfredonia.

Nel denunciare questo grave evento criminoso, mi stringo con tutto il mio fraterno sostegno alle istituzioni dello Stato che vigilano ed operano per la legalità, e alla sbigottita popolazione di Manfredonia, che incoraggio a continuare a percorrere il cammino già intrapreso di comunità laboriosa, onesta ed ospitale che vive nella legalità e testimonia la civile convivenza e la bellezza del Vangelo. Manfredonia, coraggio, non arrenderti, rialzati, lo devi alla tua storia, al tuo territorio, ma soprattutto alle generazioni che stanno crescendo e meritano un futuro pieno di speranza!