Boss e braccio destro di Vieste catturati dai Ros che arrestarono Matteo Messina Denaro: "Giorno di festa"

Ad arrestare Gianluigi Troiano a Granada in Spagna - catturato mentre era in procinto di ritirare un pacco - e Marco Raduano in Corsica, preso mentre era a cena in compagnia di una ragazza in un ristorante di Bastia, è stato lo stesso gruppo dei Carabinieri del Ros che aveva arrestato Matteo Messina Denaro, insieme alla rete europea di unità ricerche attive latitanti.

Le due operazioni sono state compiute nel giro di 24 ore. Il primo a finire in manette è stato 'U minorenne' (latitante dall'11 dicembre 2021) poi è toccato a 'Pallone' (evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio 2023), boss di uno dei clan di Vieste in contrapposizione tra loro per il predominio della città del faro.

Il commento del sindaco Nobiletti