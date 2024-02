Il boss Raduano catturato in un ristorante della Corsica, il suo braccio destro si nascondeva in Spagna

Ad arrestare Gianluigi Troiano a Otura in Spagna - catturato mentre era in procinto di ritirare un pacco - e Marco Raduano in Corsica, bloccato mentre si stava recando in un ristorante di lusso di Bastia, è stato lo stesso gruppo dei Carabinieri del Ros che aveva arrestato Matteo Messina Denaro, insieme alla rete europea di unità ricerche attive latitanti.

Le due operazioni sono state compiute nel giro di 24 ore. Il primo a finire in manette è stato 'U minorenne' (latitante dall'11 dicembre 2021) poi è toccato a 'Pallone' (evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio 2023), boss di uno dei clan di Vieste in contrapposizione tra loro per il predominio della città del faro.

I Carabinieri dei Ros, con il supporto in fase esecutiva della gendarmeria francese e della unidad central operativa della guardia civil spagnola territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ai mandati di arresto europeo emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, su richiesta di questa Procura Distrettuale, a carico del boss e del suo braccio destro dell'omonimo clan di Vieste, condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’attività dell’associazione operante da almeno un decennio nella città del faro.

L'indagine si è concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili sotto il profilo organizzativo alla figura di vertice e del sottocapo-organizzatore, personalità forti rivelatesi capaci di attrarre a loro soggetti in grado di agevolare gli scopi dell’organizzazione mafiosa.

'Pallone' si era reso protagonista di una clamorosa evasione, calandosi cioè con lenzuola annodate dall’alto muro di cinta del penitenziario di Badu e Carros di Nuoro, mentre 'U minorenne' era evaso dagli arresti domiciliari che scontava a Campomarino nel settembre 2021 e che da quel momento aveva fatto perdere le proprie tracce. Dovrà scontare la pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione.

Marco Raduano è imputato per l'omicidio di Giuseppe Silvestri avvenuto in Monte Sant’Angelo il 21 marzo 2017 e per l’omicidio di Omar Trotta compiuto il 17 luglio 2017 nel ristorante di proprietà della vittima, a Vieste. Delitto per il quale è anche imputato, in concorso, anche Troiano,

L'odierna manovra investigativa e giudiziaria rappresenta un segno tangibile del particolare impegno e della peculiare attenzione messa in campo da parte della Procura Distrettuale di Bari e da parte degli Organi Inquirenti nell’ostacolare e contrastare le spietate e allarmanti attività mafiose nel comprensorio garganico.

