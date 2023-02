Ultima ora: arrestati ladri d'autovetture, blitz in corso nel Foggiano

Nelle province di Bari, Brindisi e Foggia è in corso un’operazione dei Carabinieri su un gruppo criminale di ladri di autovetture. Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone indagate per “associazione per delinquere, rapina e furti di auto, danneggiamento, ricettazione e riciclaggio” (continua a leggere gli aggiornamenti).