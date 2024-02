Operazione della GdF a San Nicandro Garganico: arresti e perquisizioni

Una vasta operazione della Guardia di Finanza è in corso, questa mattina 22 febbraio, a San Nicandro Garganico. In azione, una cinquantina di uomini delle Fiamme Gialle impegnati in perquisizioni e arresti per reati in materia di stupefacenti e furti. Le attività sono in corso in queste ore; i dettagli verranno resi noti in giornata.